Bittere Gewissheit: Alphonso Davies verpasst WM-Auftakt

SID 12.06.2026 • 00:55 Uhr Alphonso Davies fehlt Co-Gastgeber Kanada zum Auftakt gegen Bosnien und Herzegowina. Der Verteidiger des FC Bayern fällt definitiv aus. Nun heißt es abwarten.

„Wir haben gestern ein MRT gemacht. Das hat sehr positive Zeichen gezeigt, dass er unglaublich gut heilt. Fast komplett. Wir werden die Dinge jetzt steigern. Er wird nicht für morgen verfügbar sein. Aber ich glaube, dass er zeigt, dass er sich wirklich gut von Muskelverletzungen erholt“, sagte Nationaltrainer Jesse Marsch am Donnerstag.

Davies von Verletzungssorgen geplagt

Davies, etatmäßiger Kapitän der Kanadier, plagt eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Marsch hatte zuletzt bereits bezweifelt, dass der 25-Jährige am Freitag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) im ersten WM-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina mitwirken kann.

Für die weiteren Partien in der Gruppe B gegen Katar (18. Juni) und die Schweiz (24. Juni) in Vancouver machte Marsch Davies jedoch Mut. „Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir über die nächsten Tage und die Woche die Dinge beschleunigen und ihm eine Chance geben können, bald dabei zu sein“, sagte der US-Amerikaner.

Kanada hofft auf seinen ersten WM-Sieg

Indessen hatte der kicker die Tage geschrieben, dass man beim FC Bayern hoffe, dass Davies „im Falle eines Gruppen-Aus überhaupt nicht zum Einsatz bei der WM kommt, andernfalls höchstens in der K.o.-Phase“.