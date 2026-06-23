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WM 2026: Erlösung für Davies? Coach mit klarem Hinweis

Erlösung für Davies? Coach mit Hinweis

Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch setzt im letzten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz voll auf den Kapitän, wenn auch nicht von Anfang an.
Kanada feiert vor heimischem Publikum den ersten WM-Sieg überhaupt und dann gleich mit einem fulminanten 6:0 gegen Katar. Doch der Co-Gastgeber muss die schwere Verletzung von Spieler Ismael Koné verkraften.
SID
Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch setzt im letzten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz voll auf den Kapitän, wenn auch nicht von Anfang an.

Kapitän Alphonso Davies steht unmittelbar vor seinem Comeback für die kanadische Fußball-Nationalmannschaft. Wie Trainer Jesse Marsch vor dem letzten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Vancouver bestätigte, soll Davies erstmals seit März 2025 für „Les Rouges“ zum Einsatz kommen. Der Profi des FC Bayern werde zwar „nicht in der Startelf stehen“, sagte Marsch: „Aber ja, ich erwarte, dass er spielt.“

Davies, den bis zuletzt eine Muskelverletzung im Oberschenkel geplagt hatte, habe „die ganze Woche mit der Mannschaft trainiert“, sagte der Amerikaner: „Ich möchte ihn auf jeden Fall ins Spiel bringen“. Der 25-Jährige könne „einen großen Einfluss haben“, betonte Marsch: „Sowohl körperlich und fußballerisch als auch mental. Unser Kapitän ist zurück, unser bester Spieler ist wieder in der Mannschaft. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Faktor.“

Schon ein Unentschieden würde dem Co-Gastgeber reichen, um den ersten Platz in der Gruppe B abzusichern. Damit würden die Kanadier sowohl ihr Sechzehntel- als auch ein mögliches Achtelfinale in Vancouver spielen. „Hier in Vancouver zu bleiben, ist auf jeden Fall unser oberstes Ziel“, sagte Marsch: „Ich habe das schon gesagt, als ich den Job übernommen habe: Wir wollen die Gruppe gewinnen. Vor zwei Jahren dachten alle, ich sei verrückt, aber ich habe erwartet, dass wir genau hier stehen.“

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