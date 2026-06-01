Fußball-Europameister Spanien darf beim WM-Auftakt auf einen fitten Lamine Yamal hoffen. „Wir wissen, dass er in Topform sein wird, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er für das erste Spiel bereit sein wird“, sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente im Interview mit Mundo Deportivo über seinen 18 Jahre alten Starspieler: „Aber wir werden seine Entwicklung weiterhin genau beobachten.“
Spanien-Coach gibt Yamal-Update
Spanien darf laut Nationaltrainer Luis de la Fuente schon zum WM-Auftakt auf einen Einsatz seines 18 Jahre alten Ausnahmekönners hoffen.
De la Fuente gibt ein Update zu Yamal
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Der Flügelspieler vom FC Barcelona laboriert derzeit noch an einer Oberschenkelverletzung, die er sich Ende April zugezogen hatte.
Spanien trifft zum Auftakt der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) am 15. Juni in Atlanta auf Neuling Kap Verde. Danach geht es in der Gruppe H gegen Saudi-Arabien (21. Juni) und Uruguay (27. Juni).
„Meiner Meinung nach haben wir die besten Spieler der Welt“, sagte de la Fuente. Aber es gebe „viele sehr starke Mannschaften. Unter den ernsthaften Titelanwärtern gibt es acht, neun oder zehn Teams mit einer echten Chance auf den WM-Titel. Wir müssen sehr gut spielen, wenige Fehler machen und gute Tage erwischen, damit uns niemand schlägt.“