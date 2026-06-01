Spanien-Coach gibt Yamal-Update

SID 01.06.2026 • 12:44 Uhr Spanien darf laut Nationaltrainer Luis de la Fuente schon zum WM-Auftakt auf einen Einsatz seines 18 Jahre alten Ausnahmekönners hoffen.

Fußball-Europameister Spanien darf beim WM-Auftakt auf einen fitten Lamine Yamal hoffen. „Wir wissen, dass er in Topform sein wird, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er für das erste Spiel bereit sein wird“, sagte Nationaltrainer Luis de la Fuente im Interview mit Mundo Deportivo über seinen 18 Jahre alten Starspieler: „Aber wir werden seine Entwicklung weiterhin genau beobachten.“

Der Flügelspieler vom FC Barcelona laboriert derzeit noch an einer Oberschenkelverletzung, die er sich Ende April zugezogen hatte.

Spanien trifft zum Auftakt der XXL-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) am 15. Juni in Atlanta auf Neuling Kap Verde. Danach geht es in der Gruppe H gegen Saudi-Arabien (21. Juni) und Uruguay (27. Juni).