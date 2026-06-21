WM 2026: Neuer Trainer, nächstes Debakel

SID 21.06.2026 • 07:56 Uhr Der erhoffte Trainer-Effekt bleibt aus. Auch unter Hervé Renard setzt es für Tunesien die nächste Klatsche. Damit ist das WM-Aus besiegelt.

„Feuerwehrmann“ Hervé Renard ist auf seiner Rettungsmission mit Tunesien krachend gescheitert. Die Nordafrikaner unterlagen im 1000. Spiel der WM-Geschichte hochverdient 0:4 (0:2) gegen Japan und haben keine Chance mehr auf die K.o.-Runde.

Die Adler von Karthago hatten sich nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Schweden (1:5) von Trainer Sabri Lamouchi getrennt und unter Renard auf die Wende gehofft.

WM 2026: Japan mit lockerem Offensiv-Spektakel

Diese blieb aber aus. Der Ex-Frankfurter Daichi Kamada (4.), Ayase Ueda (31., 84.) mit einem Doppelpack und Junya Ito (69.) trafen in Monterrey zum Sieg für Japan, das nach dem gelungenen Auftakt gegen die Niederlande (2:2) nun vier Punkte auf dem Konto hat und einen riesigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale machte.

Für die Tunesier steht hingegen schon nach dem zweiten Spieltag das siebte Vorrundenaus bei der siebten WM-Teilnahme fest.

Tunesien von Beginn an verunsichert

Er habe nach der Kontaktaufnahme durch den tunesischen Verband „keine Sekunde gezögert“, hatte Renard, der bei Weltmeisterschaften schon Marokko (2018) und Saudi-Arabien (2022) betreut hatte, vor der Partie gesagt. Er sei jedoch „kein Zauberer“, betonte der Franzose, der von Medien als „internationaler Feuerwehrmann“ bezeichnet wurde.

Sein Team begann äußerst verunsichert. Japans Stürmer Ueda ging schon in der 1. Minute nach einem Kontakt von Frankfurts Ellyes Skhiri im Strafraum zu Boden, Schiedsrichter Istvan Kovacs ließ aber weiterlaufen – Glück für Tunesien. Doch die Japaner haderten nicht lange und gingen in Führung: Nach einem Querpass von der linken Seite lenkte Kamada den Ball mit der Hacke ins Tor.

Millimeter verhindern weiteren Treffer

Und Japan blieb brandgefährlich. Erst klärte Dylan Bronn in höchster Not (9.), dann kratzte Tunesiens Torhüter Aymen Dahmen einen abgefälschten Schuss überragend von der Linie (10.). Der Ball war um Millimeter noch nicht mit vollem Umfang im Tor.

In der Folge beruhigte sich die Partie. Die Tunesier, bei denen Rani Khedira von Union Berlin auf der Bank saß, hielten stärker dagegen – kassierten durch einen Distanzschuss von Ueda aber das 0:2.