Dembélés Dreierpack für die WM-Geschichtsbücher

SID 26.06.2026 • 22:15 Uhr Dem Franzosen gelingt gegen Norwegen ein seltenes Kunststück.

Eins, zwei, drei – und ab in die Geschichtsbücher! Weltfußballer Ousmane Dembélé hat sich mit seinem Dreierpack in der ersten Halbzeit des WM-Spiels der französischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Norwegen in der Turnierhistorie verewigt.

Die Nummer „7“ traf in der 7., 20. und 32. Minute – schneller war nur Erich Probst 1954. Der Österreicher war im Gruppenspiel gegen die Tschechoslowakei (5:0) in der vierten, 21. und 24. Minute erfolgreich.

Außerdem reihte sich Dembélé ein in die Riege der französischen Fußballer, die einen oder mehr Dreierpacks bei einer WM erzielt haben. Der legendäre Just Fontaine war 1958 der erste. Er traf im Gruppenspiel gegen Paraguay (7:3) dreimal und im Spiel um Platz drei gegen Deutschland (6:3) sogar viermal.