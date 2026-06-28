WM 2026: TV-Kommentator eskaliert! "Bist. Du. Deppert."

SID 28.06.2026 • 08:53 Uhr Österreich rettet sich auf den letzten Drücker in die K.o.-Runde der WM. 48 Jahre nach Edi Fingers legendärem Ausruf reißt es ORF-Mann Daniel Warmuth mit.

Die Wortwahl war eine andere, aber „narrisch“ ging es auch dieses Mal zu: Der späte Ausgleich Österreichs im WM-Spiel gegen Algerien hat am frühen Sonntagmorgen auch die TV-Kommentatoren im ORF mitgerissen.

„Bist. Du. Deppert“, schrie Daniel Warmuth in sein Mikrofon, mit ausgebreiteten Armen stand er auf der Tribüne des Stadions in Kansas City: „Ich habe so etwas noch nicht erlebt! Aus! Ich kann nicht mehr!“

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Der frühere Stuttgarter Sasa Kalajdzic hatte Österreich mit seinem Tor zum 3:3-Endstand in der sechsten Minute der Nachspielzeit vor dem WM-Aus bewahrt, nur drei Minuten nach dem vermeintlich entscheidenden Führungstreffer der Algerier – und Erinnerungen wurden wach an Edi Fingers legendäre Radioreportage vom 3:2-Sieg Österreichs gegen Deutschland bei der WM 1978. Der Ausruf „I wer‘ narrisch“ wurde zu einem Stück Sportgeschichte.

48 Jahre später rief Warmuth nun mit sich überschlagender Stimme mehrfach den Namen des Torschützen, „mich beutelt es komplett durch“, sagte er etwas später und dachte dann an die Menschen in der Heimat, für die es früher Sonntagmorgen war: „In Österreich sind sicher ein paar Kaffeehäferl vom Tisch geflogen.“

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So weit wie Edi Finger wird es Warmuth in den Geschichtsbüchern wohlmöglich nicht bringen, der damalige Sieg über den Weltmeister Deutschland war vor allem ein emotionaler Höhepunkt in Österreichs Sporthistorie.