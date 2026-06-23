Deschamps nimmt Regenpause locker: „Hatte eine gute Zeit“

SID 23.06.2026 • 03:52 Uhr Das WM-Spiel der Franzosen gegen den Irak war für mehr als zwei Stunden lang unterbrochen. Doch ihr Trainer bleibt entspannt.

Das Unwetter und die schier ewige Warterei konnten Didier Deschamps nicht die Laune verhageln. „Ich hatte tatsächlich eine gute Zeit mit den Spielern, wir haben Scherze gemacht“, sagte Frankreichs Nationaltrainer nach dem denkwürdigen 3:0 (1:0)-Sieg im zweiten WM-Gruppenspiel gegen den Irak. 132 Minuten lang war die Partie in Philadelphia wegen schwerer Regenfälle unterbrochen gewesen.

„Es ist eine Frage der Sicherheit. Es ist, wie es ist. Man kann nicht gegen Regen und Gewitter ankämpfen. Wenn es ein Risiko gibt, muss man sich an die lokalen Gesetze halten. Ich passe mich an. Das nervt mich nicht“, sagte Deschamps nach dem Erfolg, mit dem seine Mannschaft das Ticket für das Sechzehntelfinale vorzeitig löste: „Das sind besondere Umstände, und ich hoffe, dass es nicht erneut passieren wird.“

Mit dem Halbzeitpfiff um 17.48 Uhr Ortszeit war das Stadion aufgrund der strikten US-Regularien wegen eines drohenden Unwetters evakuiert worden. „Ein heftiges Gewitter nähert sich“, stand auf der Anzeigetafel des Stadions: „Bitte verlassen Sie den offenen Sitzplatzbereich. Suchen Sie Schutz gemäß den Anweisungen des Stadionpersonals.“ Die Teams gingen mit dem Ende des ersten Durchgangs in die Kabine und warteten dort auf eine Besserung der Wetterlage.

Erst um 20.00 Uhr konnte die Partie fortgesetzt werden, letztlich vergingen knapp vier Stunden vom Anpfiff bis zum Abpfiff. „Es war eine lange Zeit zwischen dem Anfang und dem Ende des Spiels. Das ist ein Fakt. Wir spielen in vier Tagen wieder. Aber das Wichtigste ist: Es ist vorbei, wir haben sechs Punkte und stehen im Sechzehntelfinale“, sagte Deschamps.