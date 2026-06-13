Deschamps warnt: "Burnout-Gefahr ist nicht wegzudiskutieren"

SID 13.06.2026 • 18:44 Uhr Der französische Nationaltrainer beobachtet das fortlaufende Aufblähen des Spielplans mit großer Sorge.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat mit Nachdruck vor einer zu hohen Belastung für Profifußballer gewarnt.

„Die Alarmglocken läuten seit Längerem. Der Kalender war für einen Top-Spieler schon immer überladen, jetzt kommen noch mehr Partien dazu. Allein an der WM nehmen 48 Mannschaften teil, es gibt zusätzliche Wettbewerbe wie die Klub-Weltmeisterschaft“, sagte er der Welt am Sonntag: „Die Gefahr eines Burnouts ist deshalb nicht wegzudiskutieren.“

Bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada sind erstmals 48 Mannschaften dabei, FIFA-Präsident Gianni Infantino liebäugelt aber bereits mit einer weiteren Erhöhung der Teilnehmerzahl.

WM: Deschamps sieht Erholungsphasen zu kurz

Auch auf Vereinsebene stieg die Belastung: Durch die Reform der Champions League kamen weitere Spiele hinzu, auch die Klub-WM im vergangenen Sommer war für zahlreiche Spieler intensiv.

„Die Erholungsphasen für die Spieler werden kürzer, aber auch die Vorbereitungsphasen auf ein Turnier“, sagte Deschamps: „Mittlerweile kann man berechnen, wie es um die körperliche Müdigkeit eines Spielers bestellt ist. Was aber nicht messbar ist: Wie geht es der Psyche eines Spielers? Und die spielt eine wichtige Rolle im Fußball.“