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"Deutsche Mauer einreißen": Ivorer heiß auf DFB-Duell

Ivorer mit Kampfansage an den DFB

Yan Diomande überzeugt beim WM-Auftakt gegen Ecuador einmal mehr. Er ist bereit für die Partie gegen Deutschland.
Yan Diomande sorgte zum Auftakt immer wieder für Gefahr
Yan Diomande sorgte zum Auftakt immer wieder für Gefahr
© AFP/SID/MAURO PIMENTEL
SID
Yan Diomande überzeugt beim WM-Auftakt gegen Ecuador einmal mehr. Er ist bereit für die Partie gegen Deutschland.

Bundesliga-Shootingstar Yan Diomande hat sich unbeeindruckt vom deutschen Torfestival zum WM-Auftakt gezeigt – und mutig auf das bevorstehende Duell vorausgeblickt. „Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben“, sagte der Angreifer der Elfenbeinküste nach dem Last-Minute-Erfolg dank eines Jokertreffers von Amad Diallo (90.) gegen Ecuador (1:0).

„Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen“, betonte der Leipziger Diomande, der mit seinen Tempodribblings immer wieder für Gefahr gesorgt hatte. Deutschland sei zwar „eines der größten Teams der Welt“, das Wichtigste sei nun aber, „ruhig und entspannt“ zu bleiben.

Ivorer wollen „deutsche Mauer“ einreißen

Die Ivorer werden am Samstag (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in Toronto zum ersten Härtetest für das DFB-Team, dem das Weiterkommen in Gruppe E nach dem furiosen 7:1 gegen Curacao kaum noch zu nehmen ist. Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich gegen die Ivorer und Ecuador aber vor allem auf deutlich mehr Körperlichkeit einstellen.

Deutschland habe viel Erfahrung bei Weltmeisterschaften, sagte Emerse Faé, Nationaltrainer der Elfenbeinküste, der vor der Angriffsstärke des deutschen Teams warnte: Ein 7:1 bei einer WM sei „nicht nichts“, sein Team werde versuchen, „die deutsche Mauer einzureißen“.

Diomande, der gegen Ecuador seine erste WM-Partie bestritt, dürfte dabei eine Schlüsselrolle zukommen. Der 19-Jährige könne Spiele entscheiden, schwärmte Faé, dem nicht entgangen ist, dass Diomande längst auf dem Zettel europäischer Topklubs steht: „In Frankreich haben mir die Leute gesagt, er wechselt zu PSG. Hier heißt es, er gehe nach Liverpool. Ich weiß es nicht.“ Der Youngster werde das Turnier spielen und danach „die beste Entscheidung für seine Karriere treffen“.

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