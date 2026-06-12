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Deutsche WM-Chancen? Hier hat Petersen hat "Bauchschmerzen"

Petersen: „Habe Bauchschmerzen“

Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic gelten bei vielen als das Traumduo im defensiven Mittelfeld. Nils Petersen zeigt sich da eher skeptisch.
"Früher hab‘ ich 80 Minuten zugeguckt, heute 90": Mit diesem Satz sicherte sich Nils Petersen den "Fußballspruch des Jahres 2025". Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro spendet der Ex-Freiburger für einen guten Zweck.
Niklas Sagner
Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic gelten bei vielen als das Traumduo im defensiven Mittelfeld. Nils Petersen zeigt sich da eher skeptisch.

Julian Nagelsmann scheint sein Duo im defensiven Mittelfeld mit Felix Nmecha und Aleksandar Pavlovic gefunden zu haben. Nils Petersen erklärte in der SPORT1-Sendung WM Aktuell, warum er bei diesem Duo mit Blick auf die WM aber auch Bauchschmerzen hat.

„Ich finde, dass die Doppelsechs mit Pavlovic und Nmecha spannend ist. Vor allem mit dem Ball sind beide super, aber gegen den Ball sind es beide Spieler, die jetzt nicht ihre größten Stärken in der Defensive haben“, betonte Petersen.

Weiter führte der zweimalige Nationalspieler aus: „Vor allem wenn du dann auf Gegner triffst wie Portugal, Frankreich oder England. Dann sehe ich da auch schon mal Probleme in der Defensive. Aber ich habe die Hoffnung, dass dahinter mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck zwei erfahrene Innenverteidiger sind, die das auffangen können.“

Nils Petersen zufolge liegt das Hauptproblem der deutschen Nationalmannschaft weiterhin in der Abwehrarbeit. „Dazu hast du zwei Außenverteidiger, die auch lieber den Ball haben. In Richtung K.o.-Phase habe ich dann schon eher Bauchschmerzen in der Defensive.“

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