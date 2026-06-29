Deutscher Abend beim Baseball: Neuendorf mit „First Pitch“

SID 29.06.2026 • 03:50 Uhr Der DFB-Präsident stellt sich bei der verantwortungsvollen Aufgabe solide an. Viele deutsche Fans sind beim Baseball dabei.

Bernd Neuendorf winkte im Deutschland-Trikot einmal ins Publikum, holte mit seinem rechten Wurfarm gewaltig aus – und schmiss den Baseball dem Catcher ziemlich zielsicher in die Arme: Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat beim Traditionsduell der Major League Baseball (MLB) zwischen den Boston Red Sox und den New York Yankees den traditionellen ersten Ball („Ceremonial First Pitch“) geworfen und damit den „deutschen Abend“ im ältesten Stadion der Liga eröffnet.

Es sei „unglaublich“, sagte Neuendorf Focus online: „Die Red Sox sind auf uns zugekommen und das hat uns natürlich sehr gefreut. Das ist in der Tat eine große Ehre. Es ist eins der größten Spiele hier, Boston gegen New York. Aber nicht nur was meine Person betrifft, auch gegenüber dem deutschen Fan sind sie sehr freundlich.“ Fast 1000 vergünstigte Tickets wurden zur Einstimmung auf das WM-Sechzehntelfinale an deutsche Anhänger verkauft.

Dazu gab es ein besonderes Shirt mit schwarz-rot-goldenen Applikationen und Zugang zur Fan-Party – stilecht mit Oktoberfest-Band. Am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) trifft das DFB-Team in Foxborough vor den Toren von Boston auf Paraguay, im Stadion des Football-Teams New England Patriots. Im Fenway Park lief am Sonntagabend Ortszeit „Der Zug hat keine Bremse“, auch „Super Deutschland, olé“ wurde intonierte.