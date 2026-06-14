Deutscher WM-Auftakt! Brisantes Wiedersehen für Nagelsmann mit Brenet

Niklas Sagner 14.06.2026 • 15:25 Uhr Deutschland trifft im ersten Gruppenspiel auf WM-Neuling Curacao. Für Julian Nagelsmann kommt es zu einem besonderen Wiedersehen.

Die Spieler im Kader von Deutschlands WM-Gruppengegner Curacao dürften den meisten Fußballfans kein Begriff sein – und selbst für einen absoluten Fachmann wie Julian Nagelsmann dürften einige Namen gänzlich unbekannt sein. Doch mit einem Spieler des Gegners verbindet den Bundestrainer eine durchaus komplizierte Vergangenheit: Joshua Brenet.

Der Rechtsverteidiger war im Sommer 2018 für 3,5 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zur TSG Hoffenheim gewechselt. Trainer zur Zeit des Wechsels bei der TSG? Julian Nagelsmann. Was danach folgte, war ein einziges Missverständnis.

Brenet kam als dreifacher Eredivisie-Meister und zweimaliger niederländischer Nationalspieler nach Sinsheim. Sein Debüt für die Nationalmannschaft Curacaos sollte der heute 32-Jährige erst im Juni 2024 geben (bisher 17 Einsätze). Nur aufgrund einer Sondergenehmigung der FIFA darf der Verteidiger für das Heimatland seiner Eltern spielen.

Suspendierung durch Nagelsmann

Das Kapitel TSG Hoffenheim geriet für Joshua Brenet schnell zu einem sportlichen und persönlichen Fiasko. Nachdem er nach seinem Wechsel in den ersten Bundesligaspielen nur auf der Bank Platz genommen hatte, fehlte Brenet ausgerechnet vor Hoffenheims erstem Champions-League-Spiel gegen Shakhtar Donetsk unentschuldigt bei einer Videositzung. Nagelsmann reagierte konsequent und strich ihn aus dem Kader.

Auch wenn der jetzige Bundestrainer den Spieler von Curacao daraufhin wieder begnadigte, fanden Nagelsmann und auch seine Nachfolger nie eine Verwendung für Brenet. Unter Sebastian Hoeneß spielte der 32-Jährige sportlich gar keine Rolle und wurde schließlich sogar in die Reserve versetzt, ehe Hoffenheim ihn 2022 ablösefrei ziehen ließ.

Brenet kehrte zurück in die Niederlande und wollte dort einen Neuanfang starten – doch es wurde nur noch schlimmer. Im Januar 2023 wurde Brenet innerhalb von nur zwei Wochen zweimal ohne Führerschein am Steuer erwischt. Verloren hatte er ihn 2020 – aufgrund einer Alkoholfahrt.

Wiederholte Straftaten enden fast im Gefängnis

Bereits 2021 war er wegen häuslicher Gewalt – Brenet soll seine Freundin angegriffen haben – zu einer Geldstrafe und Sozialstunden auf Bewährung verurteilt worden. Aufgrund der Menge an Straftaten sah der zuständige Richter keine andere Möglichkeit, als Brenet zu einer einmonatigen Gefängnisstrafe zu verurteilen.

Die Gefängnisstrafe wurde zwar auf Berufung in Sozialstunden umgewandelt, ungeachtet dessen kündigte Twente seinen Vertrag. Nach einem Stopp in Katar bei Al-Rayyan heuerte Brenet vergangenen Herbst beim FC Livingston in Schottland an, in der Rückrunde spielte er dann für Kayserispor in der Türkei. Zwischendurch war er zweimal für mehrere Monate vereinslos. Nun nimmt er mit Curacao an der WM teil.