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Deutschland-Gala: Matthäus hebt BVB-Star hervor

Matthäus hebt BVB-Star hervor

Chefkritiker Lothar Matthäus ist zufrieden, sieht aber auch noch Anlass für Verbesserungen.
Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen WM-Auftakt nach Maß und spielt sich zeitweise in einen Rausch.
SID
Chefkritiker Lothar Matthäus ist zufrieden, sieht aber auch noch Anlass für Verbesserungen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit ihrem torreichen WM-Auftaktsieg auch ihren Chefkritiker Lothar Matthäus vollauf überzeugt.

„Die Mannschaft hat nicht alles richtig gemacht, aber sehr, sehr viel“, sagte der Rekordnationalspieler nach dem 7:1 in Houston in seiner Analyse für die Bild-Zeitung. „Man muss sich mal anschauen, wie schwer sich die anderen Favoriten getan haben: Und wir fegen Curacao einfach aus dem Stadion.“

Nmecha für Matthäus „Spieler des Spiels“

Er habe trotz einer kleinen Wackelphase rund um das Gegentor zum 1:1 „wenig Schatten gesehen“, betonte Matthäus. „Nur die Torchancenverwertung hätte noch besser sein müssen. Felix Nmecha war für mich der Spieler des Spiels.“

Er bilanzierte: „Schnelle Ballpassagen, gute Läufe in den Strafraum: Ich glaube, dass alle deutschen Fans mit dieser Leistung zufrieden waren.“ Nur Leroy Sané sei für ihn „ein bisschen abgefallen“.

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