Deutschland-Gala: Matthäus hebt BVB-Star hervor

SID 15.06.2026 • 10:23 Uhr Chefkritiker Lothar Matthäus ist zufrieden, sieht aber auch noch Anlass für Verbesserungen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat mit ihrem torreichen WM-Auftaktsieg auch ihren Chefkritiker Lothar Matthäus vollauf überzeugt.

„Die Mannschaft hat nicht alles richtig gemacht, aber sehr, sehr viel“, sagte der Rekordnationalspieler nach dem 7:1 in Houston in seiner Analyse für die Bild-Zeitung. „Man muss sich mal anschauen, wie schwer sich die anderen Favoriten getan haben: Und wir fegen Curacao einfach aus dem Stadion.“

Nmecha für Matthäus „Spieler des Spiels“

Er habe trotz einer kleinen Wackelphase rund um das Gegentor zum 1:1 „wenig Schatten gesehen“, betonte Matthäus. „Nur die Torchancenverwertung hätte noch besser sein müssen. Felix Nmecha war für mich der Spieler des Spiels.“