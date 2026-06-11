"Meine das ernst": Schlotterbeck sorgt unfreiwillig für Gelächter

SPORT1 11.06.2026 • 19:41 Uhr Die beiden Innenverteidiger Schlotterbeck und Tah überschütten sich gegenseitig mit Lob. Der BVB-Star sorgt dabei unfreiwillig für Gelächter.

Hinter ihnen steht Manuel „Aura“ Neuer, doch auch die beiden deutschen Innenverteidiger sehen sich auf der Fußball-Weltbühne zu Großem fähig. „Wir profitieren echt voneinander, haben unterschiedliche Stärken“, sagte Nico Schlotterbeck über das Zusammenspiel mit seinem Nebenmann Jonathan Tah bei der Nationalmannschaft.

„Ich weiß“, ergänzte Schlotterbeck im DFB-Quartier in Winston-Salem, „wenn wir unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen, sind wir ein sehr gutes Duo. Wir brauchen uns vor keinem Innenverteidiger-Duo der Welt zu verstecken.“

Schlotterbeck sorgt für Gelächter

Als er gefragt wurde, wie eingespielt das Duo schon sei, erklärte Schlotterbeck: „Sehr gut, sehr eingespielt, top Innenverteidiger-Duo.“ Als die versammelten Reporter im Raum amüsiert reagierten, schob er nach: „Ich höre viel Gelächter, aber ich meine das komplett ernst. Jonathan hat eine starke Saison gespielt. Ich habe eine guten linken Fuß.“

Das gilt es zunächst gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (19.00 Uhr) in Houston zu beweisen. Die gegenseitige Wertschätzung ist allerdings schon vor dem WM-Auftakt riesig.

„Nico ist ein überragender Innenverteidiger, ein besonderer Typ, sehr extrovertiert, hat immer einen Spruch auf Lager – mag ich“, sagte Tah und lächelte. „Auf dem Platz kann er uns sehr viel geben“, ergänzte der Bayern-Profi: „Mit Ball gibt es nicht viele, die auf dem Niveau unterwegs sind, das macht er überragend, ist mutig. Ich finde es top, wie er sich entwickelt hat die letzten Jahre.“

„Er ist ein unglaublich guter Verteidiger“

Schlotterbeck gab das Kompliment umgehend zurück. „Jona hat die letzten drei, vier Jahre einen extremen Step gemacht“, sagte er. Tahs erste Saison in München sei „richtig, richtig gut“ gewesen. „Er ist ein unglaublich guter Verteidiger im Tor-Beschützen, das hat man gegen die USA gesehen“ bei der WM-Generalprobe (2:1).

Auch über die Rollenverteilung gab der Dortmunder Auskunft: Tah gebe „den Takt“ und die Verteidigungshöhe vor. „Er ist einer, der ein bisschen mehr spricht und die Vorderleute coacht. Ich gucke dann auf Jona.“