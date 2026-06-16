Problem bei Deutschland-Trikots!

SID 16.06.2026 • 22:22 Uhr Die Deutschland-Trikots von Havertz, Pavlovic und Undav sind

Fans von Kai Havertz, Alexander Pavlovic und Deniz Undav haben derzeit ein Problem. Ausrüster adidas ist bei der Beflockung der Buchstabe V ausgegangen.

Derzeit können Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft online keine Originaltrikots von Havertz, Pavlovic und Undav bestellen. Ein entsprechender Bericht der Bild wurde von adidas bestätigt.

Deutschlands letztes WM-Trikot von adidas

Aufgrund der hohen Nachfrage sei es „kurzfristig zu Engpässen bei der Verfügbarkeit des Buchstabens V“, gekommen. Der Ausrüster gab aber sofort Entwarnung. Die Flocks sollen „in Kürze“ online wieder bestellbar sein.

Adidas rüstet bei der WM 14 der 48 Mannschaften aus, darunter auch das DFB-Team. Besonders das blaue Auswärtstrikot des viermaligen Weltmeisters verkauft sich sehr gut. Das pinkfarbene Auswärts-Jersey von 2024 gilt als bisher bestverkauftes Auswärtstrikot der Nationalmannschaft.