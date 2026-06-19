Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

DFB-Elf: Fan-Motivation am Esstisch

DFB-Elf: Fan-Motivation am Esstisch

Die Nationalspieler lesen im Teamquartier aufmunternde Botschaften aus ihrer Gastgeberstadt.
DFB-Spieler radeln in Winston-Salem zum Training
DFB-Spieler radeln in Winston-Salem zum Training
© picture-alliance/dpa/SID/Christian Charisius
SID
Die Nationalspieler lesen im Teamquartier aufmunternde Botschaften aus ihrer Gastgeberstadt.

Wenn die deutschen Fußball-Nationalspieler dieser Tage in ihrem WM-Quartier zum Essen gehen, lesen sie dort aufmunternde Botschaften aus ihrer Heimatstadt auf Zeit. Schülerinnen und Schüler aus Winston-Salem haben Briefe an die DFB-Auswahl geschrieben – auf Deutsch.

Diese wurden gut sicht- und lesbar an der Wand im Essensraum aufgehängt. „Willkommen in Winston-Salem“ oder „Viel Glück und viel Spaß beim Fußballturnier“ sind zwei der häufigsten Botschaften. „Ich mag euer Team und schaue mir eure Spiele an“, schreibt etwa Alfredo. In einem weiteren Brief schrieb Schüler Isaac, gerichtet an Joshua Kimmich: „Fußball ist super.“

Bei den Stars in der noblen Herberge „The Graylyn Estate“ kommt das sehr gut an. „Wirklich toll, sie haben sich viel Mühe gegeben, auch noch auf Deutsch zu schreiben“, sagte Nadiem Amiri, nachdem er sich die Fanpost angeschaut hatte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite