DFB-Elf: Fan-Motivation am Esstisch

SID 19.06.2026 • 16:48 Uhr Die Nationalspieler lesen im Teamquartier aufmunternde Botschaften aus ihrer Gastgeberstadt.

Wenn die deutschen Fußball-Nationalspieler dieser Tage in ihrem WM-Quartier zum Essen gehen, lesen sie dort aufmunternde Botschaften aus ihrer Heimatstadt auf Zeit. Schülerinnen und Schüler aus Winston-Salem haben Briefe an die DFB-Auswahl geschrieben – auf Deutsch.

Diese wurden gut sicht- und lesbar an der Wand im Essensraum aufgehängt. „Willkommen in Winston-Salem“ oder „Viel Glück und viel Spaß beim Fußballturnier“ sind zwei der häufigsten Botschaften. „Ich mag euer Team und schaue mir eure Spiele an“, schreibt etwa Alfredo. In einem weiteren Brief schrieb Schüler Isaac, gerichtet an Joshua Kimmich: „Fußball ist super.“