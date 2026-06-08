Nächster Sieg! DFB-Gegner in WM-Form

SID 08.06.2026 • 06:00 Uhr Ecuador bleibt auch im letzten Test vor der WM auf Kurs. Das DFB-Team bleibt gewarnt.

Deutschlands Gruppengegner Ecuador hat sich auch bei der Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft keine Blöße gegeben.

Die Südamerikaner mit dem Stuttgarter Jeremy Arévalo in der Startelf setzten sich im letzten Test vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) gegen Guatemala locker mit 3:0 (1:0) durch. „La Tri“ blieb damit auch im 19. Länderspiel in Serie seit September 2024 unbesiegt.

Jordy Caicedo (19./Foulelfmeter), Nilson Angulo (73.) und Pervis Estupinán (78.) trafen in Columbus/Ohio für Ecuador, das am 25. Juni in New Jersey letzter Gruppengegner der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann sein wird.

Eine große Herausforderung für den DFB

Das Team von Trainer Sebastian Beccacece war in der WM-Qualifikation in Südamerika Zweiter hinter Weltmeister Argentinien geworden, hatte dabei in 18 Spielen nur fünf Gegentore kassiert und gilt als stärkster Kontrahent für das DFB-Team in Gruppe E.