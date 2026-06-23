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DFB: Gelbsperre droht erst im Viertelfinale

Deutschland profitiert von neuer Regel

Erst im Viertelfinale könnte einer deutscher Spieler wegen eine Gelbsperre fehlen. Hintergrund ist eine neue Regel der FIFA.
Julian Nagelsmann muss keine Sperre befürchten
Julian Nagelsmann muss keine Sperre befürchten
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MEGAN BRIGGS
SID
Erst im Viertelfinale könnte einer deutscher Spieler wegen eine Gelbsperre fehlen. Hintergrund ist eine neue Regel der FIFA.

Die deutschen Fußball-Nationalspieler können in ihrem Gruppenfinale gegen Ecuador entspannt in die Zweikämpfe gehen.

Da die DFB-Auswahl in ihren ersten beiden Turnierspielen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) keine Gelbe Karte sah, ist eine Sperre frühestens bei einem Einzug ins Viertelfinale möglich.

Ein Spieler ist erst nach zwei Gelben Karten gesperrt, nach einer Regeländerung der FIFA werden die Verwarnungen aber nach der Gruppenphase gestrichen.

Zwei Gelbe Karten in K.o.-Spielen wären notwendig

Damit wäre ein Spieler der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann erst dann gesperrt, wenn er im Sechzehntelfinale und im Achtelfinale eine Gelbe Karte sehen würde.

Der viermalige Weltmeister steht bereits vor dem Spiel am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford als Gruppensieger fest.

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