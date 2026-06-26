DFB-Team: Brown noch nicht auf dem Platz

SID 26.06.2026 • 18:24 Uhr Nach der Enttäuschung gegen Ecuador beginnt Julian Nagelsmann mit der Vorbereitung auf die K.o.-Runde - zunächst mit den Reservisten.

Nathaniel Brown stand am Freitag bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft noch nicht wieder auf dem Trainingsplatz in Winston-Salem, doch der angeschlagene Linksverteidiger ist für das WM-Sechzehntelfinale fest eingeplant. „Ich denke, dass er Montag spielen kann“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Der von leichten Adduktorenproblemen geplagte Brown war nach dem Stimmungsdämpfer gegen Ecuador zum Abschluss der Vorrunde (1:2) wie andere Reservisten in der Regenerationsgruppe dabei, ein paar Einwechselspieler standen aber bei strahlendem Sonnenschein auch auf dem Rasen im Spry Soccer Stadium. Deniz Undav trainierte unter der Beobachtung von Nagelsmann, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig ebenso wie Malick Thiaw.