DFB-Team in Chicago gelandet

SID 02.06.2026 • 22:40 Uhr Die Nationalmannschaft kommt nach großer Verspätung beim Abflug noch vor der geplanten Ankunftszeit in den USA an.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auf dem Weg zur WM-Endrunde in Nordamerika trotz einer 52-minütigen Verspätung beim Abflug aus Frankfurt/Main noch vor der geplanten Ankunftszeit in den USA gelandet. Der Airbus A350 „Wuppertal“ setzte nach achtstündiger Flugzeit um 15.28 Uhr Ortszeit am Flughafen Chicago O’Hare auf, sieben Minuten früher als vorgesehen.

Die Einreise bereitete der deutschen Mannschaft keine Probleme. An einem Sonderschalter passierte zuerst Antonio Rüdiger die Passkontrolle, dahinter folgte Torhüter Manuel Neuer. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte neben seinem silbernen Rollkoffer eine schwarze Tasche dabei. Der separat gereiste Kai Havertz wurde gegen 16.30 Uhr Ortszeit erwartet.

Am Mittwoch absolviert die DFB-Auswahl um 11.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ) beim MLS-Klub Chicago Fire ein erstes Training. Am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) absolviert die sie im Soldier Field die WM-Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Zwischen den Pfosten soll dabei Manuel Neuer stehen. Falls der Rio-Weltmeister seine Wadenverletzung endgültig überwunden hat, würde er erstmals seit 2024 wieder das deutsche Tor hüten.

Frühere Ankunft trotz verspätetem Start

Nach Chicago war die deutsche Mannschaft erst kurz vor halb drei Uhr deutscher Zeit in Richtung Chicago abgehoben. Der Abflug hatte sich aufgrund einer Gewitterfront etwas verzögert. An Bord saßen alle 26 Spieler, die Bundestrainer Julian Nagelsmann zwölf Tage zuvor in seinen WM-Kader berufen hatte.