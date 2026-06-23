DFB-Team mit Schlotterbeck zum Gruppenfinale

Der verletzte Nico Schlotterbeck soll die deutsche Nationalmannschaft trotz seiner Verletzung zum WM-Gruppenfinale gegen Ecuador begleiten. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage.
Schlotterbeck reist zum Gruppenfinale
Der verletzte Dortmunder soll seine Kollegen zum Spiel gegen Ecuador begleiten.
Nico Schlotterbeck (M.) fällt aus
© AFP/SID/RONALDO SCHEMIDT
Das Duell mit den Südamerikanern findet am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford statt. Schlotterbeck steht dort nach seiner Innenbandverletzung im zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) wie für den Rest des Turniers nicht mehr zur Verfügung.
Dennoch hatte sich der Dortmunder dazu entschieden, zunächst noch bei der Mannschaft zu bleiben. Auch in der K.o.-Runde, für die das DFB-Team bereits qualifiziert ist, soll er noch dabei sein.
„Er wird die Mannschaft unterstützen und die Mitspieler mit führen, auch für den Teamgeist“, sagte Sportdirektor Rudi Völler. Schlotterbeck geht aktuell an Krücken, um seinen verletzten linken Knöchel zu schonen, und soll einen Spezialschuh bekommen.