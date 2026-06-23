DFB-Team mit Schlotterbeck zum Gruppenfinale

SID 23.06.2026 • 17:25 Uhr Der verletzte Dortmunder soll seine Kollegen zum Spiel gegen Ecuador begleiten.

Der verletzte Nico Schlotterbeck soll die deutsche Nationalmannschaft trotz seiner Verletzung zum WM-Gruppenfinale gegen Ecuador begleiten. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage.

Das Duell mit den Südamerikanern findet am Donnerstag (22.00 Uhr/ARD und MagentaTV) im Finalstadion von East Rutherford statt. Schlotterbeck steht dort nach seiner Innenbandverletzung im zweiten Vorrundenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) wie für den Rest des Turniers nicht mehr zur Verfügung.

Dennoch hatte sich der Dortmunder dazu entschieden, zunächst noch bei der Mannschaft zu bleiben. Auch in der K.o.-Runde, für die das DFB-Team bereits qualifiziert ist, soll er noch dabei sein.