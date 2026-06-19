DFB-Team trainiert komplett

SID 19.06.2026 • 16:24 Uhr Vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste hat Julian Nagelsmann keine Personalsorgen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) keine Personalsorgen. Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelte am Freitagmorgen (Ortszeit) alle 26 Kaderspieler zur letzten Einheit vor der Abreise nach Toronto zum Duell mit dem dreimaligen Afrikameister.

Das Training im Spry Soccer Stadium von Winston-Salem fand wieder auf dem Hauptplatz statt, der am Vortag geschont worden war. Trotz des Regens in der Nacht wurde der an manchen Stellen leicht ramponierte Rasen vor der Einheit noch einmal gewässert.

Nach dem Mittagessen geht es am Nachmittag (15.00 Uhr Ortszeit/21.00 Uhr MESZ) im FIFA-Charterflieger vom örtlichen Smith Reynolds Airport rund 1200 Kilometer nach Norden in die kanadische Metropole, wo die DFB-Elf im Delta Hotel logieren wird. Nagelsmann und Abwehrchef Jonathan Tah stellen sich im Stadion auf der Pressekonferenz (18.45/0.45 Uhr) noch den Reporterfragen.

Das BMO Field in Toronto ist die kleinste der 16 WM-Arenen. 17.000 zusätzliche Sitze wurden hinter den Toren für das Turnier eingebaut, die Kapazität liegt nun bei rund 45.000 Zuschauern. Der deutsche Fanblock ist am Samstag mit 2500 Fans ausverkauft.