DFB-Training vor Paraguay mit allen Spielern

Julian Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft haben das Abschlusstraining vor dem WM-Spiel gegen Paraguay ohne Personalsorgen absolviert.
Nagelsmann stehen alle zur Verfügung
Der Bundestrainer begrüßte zur Einheit im Camp in Winston-Salem am Sonntagvormittag (Ortszeit) alle 25 verbliebenen Kaderspieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig.
Am amerikanischen Nachmittag fliegt das Team nach Boston und bezieht im Hotel „Marriott Boston Quincy“ Quartier für das Sechzehntelfinale am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) im Stadion der New England Patriots in Foxborough. In der deutschen Nacht stellen sich Nagelsmann und Kai Havertz am Spielort zuvor den Fragen der Presse.
WM: Deutschland spielt in weißen Trikots gegen Paraguay
Nach der Niederlage zum Gruppenabschluss gegen Ecuador (1:2) ist es um die Nationalmannschaft unruhiger geworden.
„Wir müssen einfach mit dem nötigen Selbstvertrauen aufdribbeln“, betonte Nagelsmann. Das DFB-Team spielt in Foxborough in seinen weißen Heimtrikots.