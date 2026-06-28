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DFB-Training vor Paraguay mit allen Spielern

Nagelsmann stehen alle zur Verfügung

Vor dem ersten K.o.-Spiel hat der Bundestrainer seinen Kader komplett beisammen. Der Druck ist enorm.
Im FIROCKX.ONE WM Doppelpass wird die Rolle von Manuel Neuer beim zweiten Gegentor gegen Ecuador unter die Lupe genommen. Stefan Effenberg hat dazu eine klare Meinung - und lässt auch keinerlei Einwände gelten.
SID
Vor dem ersten K.o.-Spiel hat der Bundestrainer seinen Kader komplett beisammen. Der Druck ist enorm.

Julian Nagelsmann und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft haben das Abschlusstraining vor dem WM-Spiel gegen Paraguay ohne Personalsorgen absolviert.

Der Bundestrainer begrüßte zur Einheit im Camp in Winston-Salem am Sonntagvormittag (Ortszeit) alle 25 verbliebenen Kaderspieler plus Trainingstorhüter Jonas Urbig.

Am amerikanischen Nachmittag fliegt das Team nach Boston und bezieht im Hotel „Marriott Boston Quincy“ Quartier für das Sechzehntelfinale am Montag (22.30 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) im Stadion der New England Patriots in Foxborough. In der deutschen Nacht stellen sich Nagelsmann und Kai Havertz am Spielort zuvor den Fragen der Presse.

WM: Deutschland spielt in weißen Trikots gegen Paraguay

Nach der Niederlage zum Gruppenabschluss gegen Ecuador (1:2) ist es um die Nationalmannschaft unruhiger geworden.

„Wir müssen einfach mit dem nötigen Selbstvertrauen aufdribbeln“, betonte Nagelsmann. Das DFB-Team spielt in Foxborough in seinen weißen Heimtrikots.

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