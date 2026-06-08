Díaz sorgt für Schreckmomente: "Gott sei Dank geht es ihm gut"

Bayern Münchens Star Luis Díaz hat mit Kolumbien die WM-Generalprobe gewonnen, seinem Trainer dabei aber auch einige Sorgenfalten beschert.
Díaz sorgt für Schreckmomente
Das Team aus Südamerika gewann in San Diego/Kalifornien gegen WM-Neuling Jordanien mit 2:0 (1:0). Jhon Arias (41. und 55.) traf doppelt für Kolumbien. Die Führung bereitete der frühere Münchner James Rodríguez vor.
Kurze Sorgen bei Díaz: „Es geht ihm gut“
Sorgen kamen bei einigen Fans jedoch um Díaz auf. Der Schlüsselspieler ging mehrfach hart zu Boden und wurde zur Pause ausgewechselt. „Wir haben uns bei den paar Stürzen, die ‚Lucho‘ hatte, ganz schön erschreckt. Der Platz war hart und rutschig“, sagte Nationaltrainer Néstor Lorenzo auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.
Allerdings sprach der Argentinier im Anschluss von „Vorsichtsmaßnahmen“ und gab Entwarnung: „Gott sei Dank geht es ihm gut.“
Zuvor hatten sich einige Fans in den sozialen Medien um die Gesundheit des Bayern-Stars gesorgt. So forderte ein Anhänger bei X: „Sagt Lucho Díaz, er soll einen Gang zurückschalten – die Weltmeisterschaft hat ja noch gar nicht angefangen.“
Kolumbien startet als letztes Team am 18. Juni in Mexico City gegen Usbekistan in die WM. Es folgen beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19.Juli) in Gruppe K Duelle mit der DR Kongo und Portugal. Ein gesunder Díaz könnte dann zum X-Faktor werden.
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mit dem Sport-Informations-Dienst (SID)
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