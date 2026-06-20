WM 2026: „Die Stunde von Lamine Yamal" - Spanien unter Druck

SID 20.06.2026 • 15:27 Uhr Nach dem verpatzten WM-Auftakt diskutiert Spanien über seinen Superstar: Muss Lamine Yamal ab jetzt von Anfang an spielen?

Im Trainingsspielchen sah Lamine Yamal wieder aus wie das Genie, das die ganze Fußball-Welt fürchtet. Zwei Übersteiger, ein blitzschneller Antritt – schon war Spaniens Superstar an Verteidiger Marc Pubill vorbei und schob den Ball lässig in die lange Ecke. Durch den verpatzten WM-Start des Europameisters wächst der Druck auf Trainer Luis de la Fuente, den Heilsbringer mit dem Zauberfuß endlich von Anfang an von der Leine zu lassen.

Nach dem peinlichen 0:0 gegen Kap Verde und vor dem zweiten Gruppenspiel am Sonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER) in Atlanta gegen Saudi-Arabien soll „die Stunde von Lamine Yamal“ schlagen, fordert Marca: „Spanien braucht seinen Star, damit er bei einer Weltmeisterschaft, bei der die Stars von Beginn an glänzen, nun sein Können unter Beweis stellt.“ Statt eine Hauptrolle zu spielen, steht Yamal bislang im Schatten von Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane oder Lionel Messi.

Luis de la Fuente bremst (noch)

Weil der 18-Jährige vom FC Barcelona gerade erst eine Oberschenkelverletzung überstanden hat, war er gegen Kap Verde lediglich nach 71 Minuten ins Spiel gekommen. Einige gute Dribblings reichten angesichts der spanischen Offensivschwäche schon, damit vor Saudi-Arabien nun die Forderungen nach einem Startelfeinsatz lauter werden.

Doch Trainer Luis de la Fuente bremst (noch). „Wir müssen die Situation mit Lamine genau bewerten“, sagte er. Yamal könne „in etwa“ eine Halbzeit spielen. Ob von Beginn an oder als Joker, ließ er offen.

Auch Yamal selbst sieht sich noch nicht bereit für einen Einsatz über 90 Minuten. „Es ist noch zu früh, und es ist nicht nötig. Ich befinde mich gerade in der Eingewöhnungsphase, und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für ein komplettes Spiel“, sagte der 18-Jährige dem Sender TVE.

Alles andere als ein Sieg gegen die Saudis wäre auf der Jagd nach dem zweiten WM-Titel nach 2010 die nächste Blamage, weshalb de la Fuente unter Zugzwang ist. Dennoch will er Yamal und auch dessen ebenfalls rekonvaleszenten Sturmpartner Nico Williams weiter behutsam aufbauen.

Yamal: „Daran besteht kein Zweifel“

„Sie werden sich sicher verbessern. Sie werden in dem Moment bereit sein, in dem wir sie brauchen. Am Sonntag werden sie mehr Spielzeit bekommen, und im dritten Spiel gegen Uruguay werden sie noch besser sein“, sagte der Coach.

Yamal hatte nach dem bitteren Auftakt versucht, die Kritik an der gesamten Mannschaft aus der Heimat abzumoderieren. Es werde letztlich „alles so laufen, wie wir es uns wünschen – daran besteht kein Zweifel“, schrieb er auf Instagram.

Um den Kopf frei zu kriegen, fuhr er an einem freien Tag zuletzt mit seiner Mama, seiner Freundin und Co. nach Nashville, die Wiege der Countrymusik, rund zweieinhalb Autostunden vom Teamcamp in Chattanooga/Tennessee entfernt. Dort ließ es sich die Familie in einem persischen Restaurant schmecken.