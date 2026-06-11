Die WM-Eröffnungsfeier heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 11.06.2026 • 16:00 Uhr Die WM startet am Donnerstagabend mit dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Die 90-minütige Eröffnungsfeier im Vorfeld begleitet SPORT1 im Liveticker.

Das Warten hat ein Ende! Am Donnerstagabend beginnt die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Das Auftaktspiel bestreiten Mexiko und Südafrika im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Im Vorfeld erwartet die Zuschauer eine XXL-Eröffnungsfeier mit Musik, Feuerwerk und viel Glamour. SPORT1 wird die 90-minütige Show ab ca. 19.30 Uhr im Liveticker begleiten. Im gewohnt überschwänglichen Duktus gab die FIFA Details bekannt: „Es sind die ersten Töne bei einem Turnier, das Milliarden Menschen durch die beliebteste Sportart der Welt in den Bann ziehen wird.“

Die WM-Eröffnungsfeier können Sie heute live verfolgen:

TV: ZDF

ZDF Stream: ZDF /MagentaTV

ZDF /MagentaTV Ticker:SPORT1

Viele Popstars sind angekündigt

Im Mittelpunkt stehen die Popstars Shakira und Burna Boy, die zum ersten Mal live den WM-Song „Dai Dai“ performen werden. Shakira ist dem Fußball eine treue Begleiterin: 2010 bescherte sie Millionen Fans den wochenlangen WM-Ohrwurm „Waka Waka“, vier Jahre später gelang ihr mit dem Song „La La La (Brazil 2014)“ ein weiterer Erfolg.

Die FIFA verspricht zudem „einige der spannendsten Acts der internationalen Musikszene“. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean und J Balvin sind die Künstler, die das Aztekenstadion erbeben lassen sollen – ein Spektakel vor dem Spektakel.