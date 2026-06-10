„Diogo wird bei dir sein“: Jotas Witwe schreibt an Robertson

SID 10.06.2026 • 06:14 Uhr Die Worte von Jotas Witwe werden ihm "noch sehr lange im Gedächtnis bleiben", erklärte Robertson.

Wenn Andy Robertson seine Schotten auf den WM-Rasen führt, dann erhält er besonderen Beistand aus dem Himmel. „Diogo wird bei dir sein – in deinen Gedanken, deinen Schritten, deinem Herzen“, heißt es in einem bewegenden Brief, verfasst von Rute Cardoso. Das Erbe ihres verstorbenen Ehemanns Diogo Jota soll den Kapitän der schottischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft begleiten.

Mit dem bei einem Autounfall im vergangenen Juli ums Leben gekommenen Portugiesen hatte Robertson sich in der gemeinsamen Zeit beim FC Liverpool eng angefreundet, nach der geglückten WM-Qualifikation im vergangenen November war der Verteidiger von Emotionen übermannt worden. Er habe seinen Kumpel „den ganzen Tag nicht aus dem Kopf bekommen“, erklärte der 32-Jährige, Diogo und er hätten „so viel über diese Weltmeisterschaft gesprochen.“

„Als ich deine Worte gehört habe“, schrieb Cardoso als Reaktion auf Robertsons emotionale Offenbarung in ihrem Brief, Teil der FIFA-Reihe „Letters That Unite“, sei ihr bewusst geworden, „dass Diogo den Platz nie wirklich verlassen hat“, Robertson nehme den gemeinsamen Traum mit auf das Spielfeld.