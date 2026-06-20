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WM 2026: Kane trifft Country-Star

Kane trifft Country-Star

Country-Musik-Fan Harry Kane besucht ein Konzert von Star Ella Langley - muss aber vorzeitig gehen.
Bei WM Aktuell findet Expertin Julia Simic für Bayern- und England-Angreifer Harry Kane nur die löblichsten aller Worte nach seinem Doppelpack im ersten WM-Spiel gegen Kroatien.
SID
Country-Musik-Fan Harry Kane besucht ein Konzert von Star Ella Langley - muss aber vorzeitig gehen.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft bekommt im Mannschaftsquartier in Kansas City/Missouri regelmäßig Country-Musik zu hören – zumindest, wenn Harry Kane das Sagen hat.

„Harry ist ein großer Fan von Country-Musik. Es gibt einen Plattenspieler im Hotel, und wenn der Kapitän die Musik auswählt, ist vieles davon Country“, berichtete Abwehrspieler Dan Burn.

Kane und Co. besuchen Konzert von Ella Langley

„DJ Kane“ beließ es allerdings nicht beim Auflegen von Platten. Gemeinsam mit Burn und Ersatztorhüter Jason Steele besuchte er am freien Tag ein Konzert von Country-Musik-Star Ella Langley im nahegelegenen Independence. „Wir wurden gefragt, ob wir uns Ella Langley anschauen wollen“, berichtete Burn. „Ich war der Einzige mit Cowboyhut und Jeans – das volle Programm.“

Dafür verpasste Burn im Gegensatz zu Kane und Steele ein Treffen mit Langley. „Harry und Steeley haben es geschafft, Ella vor dem Konzert zu treffen, aber ich bin ein bisschen später angekommen“, erklärte der Mannschaftskollege von Nick Woltemade bei Newcastle United.

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England-Star verpassen die letzten drei Songs

Kane postete später Bilder von dem Konzert auf Instagram und schrieb darunter: „Schön, dich kennenzulernen @ellalangleymusic, danke, dass wir dabei sein durften! Großartige Show, mach weiter so!“

Allerdings endete das Konzert für das englische Trio vorzeitig, berichtete Burns. „Wir haben die letzten drei Songs verpasst, weil wir rechtzeitig zum Zapfenstreich zurück sein mussten, was mich ein bisschen geärgert hat, weil das ihre besten sind.“

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