DR Kongo in K.o.-Runde - Kolumbien gewinnt Gruppe K

SID 28.06.2026 • 03:39 Uhr Luis Díaz feiert mit Kolumbien den Gruppensieg, in der nächsten Runde wartet ein afrikanisches Team. Auch Kongo hat Grund zum Jubeln.

Kolumbien hat sich durch ein 0:0 im direkten Duell den Gruppensieg vor Portugal gesichert. Beide Teams der Gruppe K hatten das Weiterkommen bereits sicher.

Die Kolumbianer um Bayern-Star Luis Díaz treffen nun am kommenden Samstag (MESZ) in Kansas City auf Ghana. Portugal bekommt es als Gruppenzweiter in der Nacht auf Freitag in Toronto mit Kroatien zu tun.

Die Demokratische Republik Kongo sicherte sich derweil dank eines 3:1 (0:1) gegen Usbekistan am letzten Vorrundenspieltag der Gruppe K erstmals in ihrer Geschichte die Teilnahme an der K.o.-Runde.