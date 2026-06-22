FIFA würdigt deutschen Rekord-Schiedsrichter

SID 22.06.2026 • 12:08 Uhr Bundesliga-Schiedsrichter Bastian Dankert stellt bei der Fußball-WM einen Rekord auf - und wird von der FIFA gewürdigt.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den WM-Rekord des deutschen Schiedsrichters Bastian Dankert gewürdigt.

„Er war bereits bei zahlreichen wichtigen Turnieren im Einsatz, darunter bei den Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022, der Frauen-WM in Frankreich 2019 sowie der Klub-WM 2025“, schrieb die FIFA über den Rostocker: „Mittlerweile gehört er zu den Schiedsrichtern mit den meisten VAR-Einsätzen in der WM-Geschichte.“

Dankert VAR bei drei WM-Endrunden

Tatsächlich ist der 46 Jahre alte Rostocker Dankert bisher der einzige Unparteiische, der bei drei WM-Endrunden als Video-Assistent zum Einsatz kam. Bei der laufenden Endrunde war der gebürtige Schweriner schon bei mehreren Partien im Videocenter in Dallas aktiv.