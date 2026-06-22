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FIFA würdigt deutschen Rekord-Schiedsrichter

FIFA würdigt deutschen Rekord-Schiri

Bundesliga-Schiedsrichter Bastian Dankert stellt bei der Fußball-WM einen Rekord auf - und wird von der FIFA gewürdigt.
Die australischen Fans sind nach dem verlorenen Spiel gegen Paraguay sichtlich aufgebracht. Die Schuld für die Niederlage sprechen sie dem deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer zu.
SID
Bundesliga-Schiedsrichter Bastian Dankert stellt bei der Fußball-WM einen Rekord auf - und wird von der FIFA gewürdigt.

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den WM-Rekord des deutschen Schiedsrichters Bastian Dankert gewürdigt.

„Er war bereits bei zahlreichen wichtigen Turnieren im Einsatz, darunter bei den Weltmeisterschaften in Russland 2018 und Katar 2022, der Frauen-WM in Frankreich 2019 sowie der Klub-WM 2025“, schrieb die FIFA über den Rostocker: „Mittlerweile gehört er zu den Schiedsrichtern mit den meisten VAR-Einsätzen in der WM-Geschichte.“

Dankert VAR bei drei WM-Endrunden

Tatsächlich ist der 46 Jahre alte Rostocker Dankert bisher der einzige Unparteiische, der bei drei WM-Endrunden als Video-Assistent zum Einsatz kam. Bei der laufenden Endrunde war der gebürtige Schweriner schon bei mehreren Partien im Videocenter in Dallas aktiv.

Auch auf das WM-Debüt von Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) am vergangenen Freitag beim Spiel zwischen Co-Gastgeber USA und Australien (2:0) in Seattle hatte Dankert Einfluss, da der zweite US-Treffer erst nach seiner Intervention anerkannt wurde.

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