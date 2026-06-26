Roberto Martinez redete über die Taktik für das WM-Gruppenfinale gegen Kolumbien, da wurde Portugals Nationaltrainer plötzlich unterbrochen – denn aus den Boxen im Pressekonferenz-Raum im Stadion von Miami dröhnte unvermittelt und lautstark der Hit „Don’t Start Now“ von Dua Lipa.
Popstar „crasht“ Portugal-PK
Auf der Pressekonferenz vor dem finalen Gruppenspiel gegen Kolumbien wird Portugal-Coach Martinez unterbrochen.
Martinez nahm es mit Humor, nickte im Rhythmus der Musik cool mit dem Kopf und machte Scherze: „Sollen wir tanzen?“ Aber er werde „nicht anfangen zu singen“.
Dua Lipa Portugal-Fan?
Und der 52-Jährige glaubt, dass Dua Lipa wohl „Portugal-Fan“ sei. Der Fauxpas sorgte auch für großes Gelächter bei den Reportern.
Vor dem dritten und letzten Gruppenspiel in der Nacht zu Sonntag (ab 1.30 Uhr im LIVETICKER) liegt Portugal in Gruppe K auf Rang zwei. Um als Gruppensieger in die K.o.-Phase einzuziehen, brauchen Cristiano Ronaldo und Co. einen Sieg gegen Kolumbien.