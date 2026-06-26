Popstar „crasht“ Portugal-PK

SID 26.06.2026 • 19:06 Uhr Auf der Pressekonferenz vor dem finalen Gruppenspiel gegen Kolumbien wird Portugal-Coach Martinez unterbrochen.

Roberto Martinez redete über die Taktik für das WM-Gruppenfinale gegen Kolumbien, da wurde Portugals Nationaltrainer plötzlich unterbrochen – denn aus den Boxen im Pressekonferenz-Raum im Stadion von Miami dröhnte unvermittelt und lautstark der Hit „Don’t Start Now“ von Dua Lipa.

Martinez nahm es mit Humor, nickte im Rhythmus der Musik cool mit dem Kopf und machte Scherze: „Sollen wir tanzen?“ Aber er werde „nicht anfangen zu singen“.

Dua Lipa Portugal-Fan?

Und der 52-Jährige glaubt, dass Dua Lipa wohl „Portugal-Fan“ sei. Der Fauxpas sorgte auch für großes Gelächter bei den Reportern.