Ecuador: Stuttgarter Arévalo im WM-Aufgebot

Champions-League-Sieger Willian Pacho von Paris Saint-Germain, Kapitän Moisés Caicedo vom FC Chelsea und der frühere Leverkusener Piero Hincapié vom FC Arsenal führen den Kader von Ecuador für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) an. Ecuador ist zum Abschluss der WM-Vorrunde am 25. Juni Gegner der deutschen Nationalmannschaft in East Rutherford.
DFB-Gegner gibt Kader bekannt
Willian Pacho feiert den Champions-League-Titel
Nationaltrainer Sebastián Beccacece berief auch Jeremy Arévalo von Bundesligist VfB Stuttgart in sein 26-köpfiges Aufgebot. Der 21 Jahre alte Angreifer hat bisher drei Länderspiele für Ecuador bestritten. In der Rückrunde kam Arévalo in sieben Ligaspielen für den VfB als Joker zum Einsatz.
La Tricolor trifft in Gruppe E zudem am 15. Juni auf die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) und am 21. Juni auf WM-Neuling Curacao.