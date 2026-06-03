"Ein Top-Typ!" Havertz verteidigt Sané

Lars Hinzberg 03.06.2026 • 23:26 Uhr Die WM-Nominierung von Leroy Sané zählte zu einer der kontroverseren Entscheidungen von Julian Nagelsmann. Kai Havertz verteidigt seinen DFB-Teamkollegen vehement.

Leroy Sané ist bei der Nationalmannschaft nicht unumstritten. Kurz vor Beginn der Fußball-WM gab Kai Havertz seinem Teamkollegen Rückendeckung. Der Arsenal-Profi schwärmte regelrecht von den Qualitäten Sanés.

Auf den Spieler von Galatasaray Istanbul angesprochen, unterstrich Havertz bei einer digitalen Pressekonferenz dessen großen Wert für die Mannschaft: „Leroy ist ein Top-Typ, mit dem man jeden Tag Spaß haben kann, der sehr viel gute Laune verbreitet, der immer ein offenes Ohr für die Jungs hat. Vor allem für die jungen Spieler.“

Schwierige Phase für Sané

Solch lobende Worte hat es für Sané in der Vergangenheit nicht immer gegeben. Im Sommer 2025 war der Flügelflitzer vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Gesetzt ist er dort nicht immer. Sieben Tore erzielte der 30-Jährige bislang für den türkischen Klub. Seine Nominierung für die Weltmeisterschaft sorgte auch deshalb nicht überall für Begeisterung.

Kritik, die Havertz so nicht stehen lassen möchte: „Als Fußballspieler ist er für mich top, einer der besten Spieler. Klar wird dann auch viel von euch (den Medien; Anm. d. Red.) über ihn gesprochen, aber der Junge hat in England abgeliefert, er hat bei Bayern abgeliefert – für mich ein überragender Spieler, der auch oftmals den Unterschied machen kann, mit Einzelaktionen Spiele entscheiden kann.“

Beide verbindet eine erfolgreiche Zeit in der Premier League. Zweimal konnte Sané mit Manchester City die Premier League gewinnen, wurde 2018 sogar zum „Young Player of the Year“ gewählt. Havertz feierte mit dem FC Arsenal zuletzt die erste Meisterschaft der Gunners seit 22 Jahren.