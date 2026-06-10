"Eine einzige Katastrophe": Heftige Kritik an Nagelsmann

Felix Kunkel , Lars Hinzberg 10.06.2026 • 09:54 Uhr Julian Nagelsmann gerät vor der WM einmal mehr unter Beschuss. Dieses Mal findet Peter Neururer sehr deutliche Worte zur Kommunikation des Bundestrainers.

Trainer-Legende Peter Neururer hat kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft deutliche Kritik an Julian Nagelsmann geübt. „Die Kommunikation ist eine einzige Katastrophe, das muss man wirklich so sehen, wie es ist“, polterte der SPORT1-Experte in der Sendung „WM Aktuell„.

Neururer kritisiert speziell die Kommunikation des Bundestrainers im Kontext der Personalie Leroy Sané. Der Offensivspieler sei bei Galatasaray kein Leistungsträger, betonte der 71-Jährige und erklärte weiter: „Wir reden jetzt nicht von der Qualität des Spielers, sondern nur von der Aussage Julian Nagelsmanns im Bezug auf die Dinge, die er vorher angesprochen hat: ‚Nur Leistungsträger kommen für uns infrage.'“

Angesichts dieser Worte kann Neururer nicht verstehen, dass Nagelsmann Sané für die WM in den USA, Mexiko und Kanada nominiert hat: „Mit dieser Aussage, die Julian mal gemacht hat, tritt er mit sich selbst ad absurdum. Ich kann nicht einerseits das einfordern und auf der anderen Seite Ausnahmen machen.“

Neururer warnt: „Dann werde ich unglaubwürdig“

Neururer machte auf die Folgen aufmerksam: „Dann werde ich unglaubwürdig. Vor allem in einer Mannschaft, die auch einen gewissen Rückhalt braucht, seitens des Trainers. Eine klare Hand ist damit nicht mehr gegeben.“

Im Fall von Sané müsse man klar sagen: „Du hast bei uns nur die Berechtigung zu spielen, wenn du deine Fähigkeiten auf den Platz bringst. Ansonsten hilfst du der Mannschaft fußballerisch nicht.“

Nagelsmann war zuletzt bereits mehrmals für seinen Umgang mit der Torwart-Position um Rückkehrer Manuel Neuer und Oliver Baumann kritisiert worden. Sané hatte er bei der Kaderbekanntgabe die „Herausforderer-Rolle“ zugeschrieben.