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Elfenbeinküste schockt Frankreich: Ein echte Warnung an Deutschland

Ein echte Warnung an Deutschland

Die Elfenbeinküste überrascht Frankreich und sendet ein klares Signal vor der Weltmeisterschaft 2026. Der Bruder eines Frankreich-Stars wird für die Ivorer zum Helden.
Didier Deschamps ist mit Frankreich einer der großen Favoriten auf den WM-Titel. Der Erfolgscoach der Équipe Tricolore erklärt in einer Medienrunde, was es für den großen Erfolg braucht.
SID
Die Elfenbeinküste überrascht Frankreich und sendet ein klares Signal vor der Weltmeisterschaft 2026. Der Bruder eines Frankreich-Stars wird für die Ivorer zum Helden.

Mitfavorit Frankreich hat beim ersten WM-Härtetest gepatzt, der deutsche Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hingegen mit einem Überraschungssieg ein Zeichen Richtung DFB-Elf gesetzt. Die Ivorer bezwangen am Donnerstagabend den zweimaligen Weltmeister in Nantes verdient 2:1 (0:1).

Rayan Cherki von Manchester City (45.) traf zur Führung für die Franzosen. Guela Doué (63.) erzielte den Ausgleich und bereitete den Siegtreffer durch Amad Diallo (84.) durch. Doués Bruder Désiré, frischgebackener Champions-League-Sieger mit Paris Saint-Germain, spielt für Frankreich, blieb aber über die komplette Distanz auf der Bank.

Dembélé kommt nicht zum Einsatz

Nationaltrainer Didier Deschamps verzichtete noch weitgehend auf Spieler von PSG, das am Samstag in einem kräftezehrenden Finale gegen den FC Arsenal erneut die Champions League gewonnen hatte. Von Deschamps PSG-Quintett um Weltfußballer Ousmane Dembélé stand kein Spieler in der Startelf, Dembélé kam wie Doué und gar nicht zum Einsatz.

Bei den Franzosen begann Bayern-Ass Michael Olise und spielte bis zu seiner Auswechslung nach Halbzeit eins gut. Bei den Gästen blieb Leipzigs Jungstar Yan Diomande bei seinem Startelfeinsatz unauffällig. Der Hoffenheimer Bazoumana Touré wurde eingewechselt.

Vor der Abreise nach Nordamerika trifft Frankreich in einem finalen Test am Montag in Lille auf Nordirland. Das erste WM-Spiel bestreiten die Franzosen am 16. Juni gegen Senegal, danach geht es gegen Irak und Norwegen. Die Ivorer spielen am 20. Juni gegen Deutschland, zuvor gegen Ecuador und zudem gegen Curacao.

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