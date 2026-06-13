Engländer zeigen Kane in Unterhose

Schlüpfrige Bilder von Harry Kane! Kurz vor dem Start in die Weltmeisterschaft 2026 lud der englische Fußballverband ein Video von einem Fotoshooting für die WM hoch. Blöd nur: Auf diesem war der Bayern-Star im Hintergrund in Unterhose zu sehen.
Peinliche Panne um Kane
In den sozialen Medien sorgte diese kuriose Aufnahme gleich für extrem viel Aufregung und einiges an Spott. Scheinbar merkte auch der Verband seine Panne und löschte das Video wenig später wieder.
Screenshots der Szene werden speziell auf X aber dennoch immer weiter verbreitet. Statt des gewünschten Blickes hinter die Kulissen löste das Video eine Welle an Kommentaren aus.
Das Video hatte versehentlich gezeigt, wie sich Kane im Hintergrund für eine weitere Fotoaufnahme umzog und so eben kurz in Unterhose im Bild zu sehen war.
WM: England ausgeraubt
Das englische Team war zuvor außerdem ausgeraubt worden. Wie BBC berichtete, sollen unbekannte Täter Fahrzeuge aufgebrochen haben, mit denen Trainingsklamotten wie Bälle oder Fußballschuhe zum Trainingsgelände gebracht werden sollten.
Sportlich ist England am Mittwoch bei der WM erstmals gefordert. Dann trifft das Team von Thomas Tuchel auf Kroatien (ab 22 Uhr im LIVETICKER).