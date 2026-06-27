Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
WM 2026
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
HIGHLIGHTS
WM 2026>

WM: So geht es für England weiter

So geht es für England weiter

Die Three Lions ziehen als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein. Kroatien bekommt es in der Runde der letzten 32 mit Portugal oder Kolumbien zu tun.
Das Team von Thomas Tuchel ist wieder am Mittwoch gefordert
Das Team von Thomas Tuchel ist wieder am Mittwoch gefordert
© IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
SID
Die Three Lions ziehen als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein. Kroatien bekommt es in der Runde der letzten 32 mit Portugal oder Kolumbien zu tun.

England hat sich nach dem sicheren Einzug ins WM-Sechzehntelfinale den Gruppensieg gesichert.

Das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel gewann zum Abschluss in Gruppe L mit 2:0 (0:0) gegen das bereits ausgeschiedene Panama, das sich ohne Punkt und Tor von der Endrunde verabschiedet. Die Engländer um Bayern-Stürmer Harry Kane treffen nun am Mittwoch auf einen Gruppendritten.

Platz zwei ging an Kroatien, das parallel 2:1 (1:0) gegen Ghana siegte. Das Team um Altstar Luka Modric bekommt es nun in der K.o.-Runde am Freitag mit dem Zweiten der Gruppe K – Portugal oder Kolumbien – zu tun, der in der Nacht zu Sonntag (MESZ) noch seinen letzten Spieltag bestreitet.

Die Black Stars treffen als einer der acht besten Vorrundendritten auf den Sieger der Portugal-Gruppe.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite