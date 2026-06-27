WM: So geht es für England weiter

England hat sich nach dem sicheren Einzug ins WM-Sechzehntelfinale den Gruppensieg gesichert.
So geht es für England weiter
Die Three Lions ziehen als Gruppenerster in die K.o.-Phase ein. Kroatien bekommt es in der Runde der letzten 32 mit Portugal oder Kolumbien zu tun.
Das Team von Thomas Tuchel ist wieder am Mittwoch gefordert
© IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto
Das Team von Nationaltrainer Thomas Tuchel gewann zum Abschluss in Gruppe L mit 2:0 (0:0) gegen das bereits ausgeschiedene Panama, das sich ohne Punkt und Tor von der Endrunde verabschiedet. Die Engländer um Bayern-Stürmer Harry Kane treffen nun am Mittwoch auf einen Gruppendritten.
Platz zwei ging an Kroatien, das parallel 2:1 (1:0) gegen Ghana siegte. Das Team um Altstar Luka Modric bekommt es nun in der K.o.-Runde am Freitag mit dem Zweiten der Gruppe K – Portugal oder Kolumbien – zu tun, der in der Nacht zu Sonntag (MESZ) noch seinen letzten Spieltag bestreitet.
Die Black Stars treffen als einer der acht besten Vorrundendritten auf den Sieger der Portugal-Gruppe.