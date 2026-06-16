England: Livramento verletzt – Chalobah nachnominiert

SID 16.06.2026 • 16:30 Uhr Der Verteidiger erleidet eine Wadenverletzung.

Einen Tag vor dem Start in die Fußball-WM 2026 hat Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel einen Wechsel im Kader vornehmen müssen. Wie der Verband am Dienstag mitteilte, fällt Rechtsverteidiger Tino Livramento (23) mit einer Wadenverletzung aus, für ihn wurde Trevoh Chalobah nachnominiert. Chalobah (26) vom FC Chelsea wird nach dem Auftaktspiel am Mittwoch (22 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Kroatien zur Mannschaft stoßen.

Livramento, der gemeinsam mit Nick Woltemade bei Newcastle United spielt, zog sich die Blessur am Sonntag im Training im Teamquartier in Kansas City zu. Eine Untersuchung bestätigte anschließend das Aus für den sechsmaligen Nationalspieler. Bereits die letzten Wochen der Premier-League-Saison hatte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.