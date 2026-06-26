England: Tuchel muss auf James verzichten

SID 27.06.2026 • 00:53 Uhr Thomas Tuchel will den Gruppensieg mit England. Vorerst fällt jedoch einer seiner Stammspieler aus.

Englands Nationalcoach Thomas Tuchel muss im letzten WM-Gruppenspiel gegen Panama auf Reece James verzichten. Der Rechtsverteidiger fällt mit einer leichten Oberschenkelverletzung aus, könnte den Three Lions aber im Sechzehntelfinale wieder zur Verfügung stehen. Das bestätigte Tuchel vor der Partie am Samstag (23.00 Uhr MESZ/MagentaTV) in East Rutherford.

„Wir beurteilen die Situation von Spiel zu Spiel, sind aber überzeugt, dass er uns im Verlauf des Turniers zur Verfügung stehen wird“, sagte der deutsche Trainer über James, der in den beiden vorherigen Partien gegen Kroatien (4:2) und Ghana (0:0) in der Startelf gestanden hatte. Declan Rice und Elliot Anderson, die zuletzt angeschlagen waren, seien „einsatzbereit“. Bukayo Saka habe dazu keine Schmerzen mehr und könne von Beginn an spielen.

Ob Rice, der zuletzt körperliche Beschwerden öffentlich gemacht hatte, in der ersten Elf stehen wird, ließ Tuchel offen. Dem Arsenal-Profi droht bei einer weiteren Gelben Karte eine Sperre. „Wenn er morgen von Beginn an spielt – und normalerweise möchte ich Declan immer auf dem Platz haben –, dann muss er damit klug umgehen“, sagte Tuchel am Freitag (Ortszeit): „Ich bin überzeugt, dass er das kann.“