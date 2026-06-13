England vor WM-Start beklaut

SID 13.06.2026 • 04:17 Uhr Die englische Nationalmannschaft wird Opfer eines Diebstahls. Kurz vor der Ankunft schlagen Unbekannte in Kansas City zu.

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahls geworden.

Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen.

Unklarheit, was das Diebesgut anbetrifft

Noch ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden, allerdings wird befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe gestohlen wurden.

Die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel soll am Samstagnachmittag in Kansas City eintreffen, die Ausrüstung war bereits vorab dorthin unterwegs.

Die Polizei war nach Angaben vor Ort am Freitagabend im Einsatz und steht in Kontakt mit dem Verband, um den Vorfall aufzuklären. Weitere Details zum Umfang des Diebstahls oder möglichen Tätern lagen zunächst nicht vor.

WM 2026: England zum Auftakt gegen Kroatien gefordert

Für die Three Lions kommt der Vorfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt: England startet am Mittwochabend (22.00 Uhr im LIVETICKER) in die WM und trifft zum Auftakt in Dallas auf Kroatien.