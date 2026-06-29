Was wurde aus Hakan Sükür?

Johannes Vehren 29.06.2026 • 20:00 Uhr Hakan Sükur erzielte heute vor 24 Jahren das schnellster Tor der WM-Geschichte. Nach seiner Karriere wurde der Türke politisch aktiv. Da gegen ihn Haftbefehle erlassen wurden, verließ Sükür seine Heimat und lebt seither in den USA.

Es waren gerade einmal 11 Sekunden gespielt, als Hakan Şükür am 29. Juni 2002 Fußballgeschichte schrieb. Im Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft in Südkorea und Japan nutzte der türkische Stürmer einen Fehler der südkoreanischen Defensive eiskalt aus und erzielte das 1:0. Bis heute ist es das schnellste Tor der WM-Geschichte.

Die Szene war sinnbildlich für den besonderen Sommer der türkischen Nationalmannschaft. Als Außenseiter gestartet, begeisterte das Team unter Trainer Şenol Güneş mit leidenschaftlichem Fußball und erreichte sensationell das Halbfinale.

Sükür spielte eine enttäuschende WM

Dort scheiterte die Türkei nur knapp am späteren Weltmeister Brasilien. Im Spiel um Platz drei besiegte sie Gastgeber Südkorea schließlich mit 3:2 und feierte den bisher größten Erfolg der türkischen Fußballgeschichte.

Für Şükür war dieses Tor eine besondere Genugtuung, denn bis lief das Turnier für ihn persönlich enttäuschend. Der damals 30-Jährige war als großer Hoffnungsträger zur WM gereist, hatte jedoch bis zum Spiel um Platz 3 nicht ein einziges Tor erzielt.

Rekordtorschütze der türkischen Nationalmannschaft

Ausgerechnet im letzten Spiel des Turniers platzte der Knoten – und zwar schneller als jemals zuvor bei einer Weltmeisterschaft. Aus einer sportlichen Enttäuschung wurde innerhalb weniger Sekunden einer der berühmtesten Momente der WM-Geschichte.

Schon vor dem Turnier gehörte Şükür zu den größten Fußballstars der Türkei. Mit Galatasaray Istanbul gewann er zahlreiche Meisterschaften und Pokale sowie im Jahr 2000 den UEFA-Pokal – bis heute der größte internationale Vereinserfolg eines türkischen Klubs.

Auch im Nationalteam schrieb er Geschichte. Mit 51 Treffern in 112 Länderspielen ist er noch immer Rekordtorschütze der türkischen Nationalmannschaft.

Gülen-Bewegung wird nach Putschversuch als Terrororganisation eingestuft

Nach seinem Karriereende im Jahr 2008 schlug Şükür zunächst eine politische Laufbahn ein. 2011 wurde er für die regierende AKP ins türkische Parlament gewählt. Doch schon zwei Jahre später kam es zum Bruch mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Şükür verließ die Partei und stellte sich auf die Seite des Umfelds der Gülen-Bewegung. Nach dem gescheiterten Putschversuch im Jahr 2016 wurde die Bewegung in der Türkei als Terrororganisation eingestuft.

Sükür verlässt 2015 die Türkei

Gegen Şükür wurden Haftbefehle erlassen, sein Vermögen beschlagnahmt und sein Name aus vielen offiziellen Veröffentlichungen weitgehend getilgt. Er selbst weist sämtliche Terrorvorwürfe zurück und bezeichnet sich als politisch verfolgt.

Bereits 2015 hatte Şükür mit seiner Familie die Türkei verlassen und lebt seitdem in den USA. Dort führte er zeitweise ein Café, arbeitete zwischenzeitlich auch als Uber-Fahrer.

Mittlerweile engagiert er sich wieder im Fußball, unter anderem mit einer eigenen Fußballschule. Eine Rückkehr in seine Heimat ist für den einstigen Nationalhelden bis heute nicht möglich.

Dramatische Wende für den WM-Rekordtorschützen

So bleibt Şükür eine der außergewöhnlichsten Figuren der Fußballgeschichte: Auf der einen Seite der Rekordhalter mit dem schnellsten WM-Tor aller Zeiten und eine Legende des türkischen Fußballs.