WM 2026: Shakira-Auftritt begeistert Klopp und Müller

SID 11.06.2026 • 20:22 Uhr Bunt und musikalisch geht es bei der WM-Eröffnungsfeier zu. Besonders ein Superstar begeistert.

Pop-Superstar Shakira als Einheizerin mit Sonnenbrille, Mariachi-Rhythmen, indigene Kostüme und ein gigantischer WM-Pokal – Mexiko hat Hunderte Millionen Fußballfans in aller Welt mit einer musikalisch-bunten Eröffnungsfeier auf die größte Weltmeisterschaft jemals eingestimmt. Im legendären Aztekenstadion von Mexiko-Stadt rissen Shakira, Burna Boy und andere Stars der Musikszene die 80.000 Zuschauer von den Sitzen, etwa eine Stunde vor dem ersten Spiel des Mitgastgebers gegen Südafrika.

Shakira begeistert Fans

Burna Boy und Shakira sangen ihren WM-Song „Dai Dai“ live. Danach stieg grün-rot-weißes Feuerwerk in den Himmel. Die Kolumbianerin Shakira ist im Fußball eine alte Bekannte: 2006 tanzte sie barfuß vor dem WM-Finale im Berliner Olympiastadion, 2010 bescherte sie den Fans den Ohrwurm „Waka Waka“.

Der Weltverband FIFA hatte die Eröffnungsfeier gewohnt überschwänglich beworben: „Es sind die ersten Töne bei einem Turnier, das Milliarden Menschen durch die beliebteste Sportart der Welt in den Bann ziehen wird.“

Begeistert waren auch die TV-Experten im Stadion. „Diese Atmosphäre war fantastisch, der Stolz der Mexikaner war zu spüren. Für mich war es fantastisch“, sagte der 2014er-Weltmeister Thomas Müller bei MagentaTV. Jürgen Klopp schwärmte: „Der Vibe war wunderbar, was solch ein Turnier in einem Land auslösen kann. Das ist die schönste Seite des Sports.“