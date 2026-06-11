Erst Bock, dann Rot: Yaya Sitholes rabenschwarzer Tag

SID 11.06.2026 • 22:46 Uhr Für den Südafrikaner wird das Auftaktmatch gegen Mexiko zur ganz unschönen Erfahrung.

Yaya Sithole blickte verzweifelt in Richtung Himmel über dem Aztekenstadion, dann trottete der Südafrikaner mit hängenden Schultern vom Rasen: Gegentor im Eröffnungsspiel gegen Mexiko verschuldet, Rote Karte kassiert – so sieht mal ein richtig rabenschwarzer Tag aus. Nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit hatte die Fußball-WM ihre erste tragische Figur.

Sphephelo S’Miso Sithole, so „Yayas“ voller und klangvoller Name, ist eigentlich ein grundsolider Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, berufstätig bei CD Tondela, mit dem er gerade aus Portugals erster Liga abgestiegen ist. Doch Sitholes 29. Länderspiel sorgte dafür, dass der Abstieg bei weitem nicht sein unerfreulichstes Fußball-Erlebnis im Jahr 2026 war.

In der 9. Minute hatte Sithole den Ball am eigenen Strafraum gegen Érik Lira verloren, Julian Quinones dankte mit dem ersten Treffer dieser Mega-WM. Und nach der Pause endete Südafrikas zaghafte Aufholjagd, als Sithole dem enteilten Brian Gutierrez von hinten in die Beine stolperte (49.). Schiedsrichter Wilton Sampaio aus Brasilien zeigte unverzüglich Rot. Und machte Yayas schwärzesten Tag perfekt.