Millimeter-Drama: Nächstes WM-Team raus!

SID 23.06.2026 • 07:00 Uhr Die Algerier werfen WM-Neuling Jordanien raus und treffen im Kampf um den zweiten Platz zum Abschluss auf Ralf Rangnicks Österreicher.

Algerien hat seinen ersten WM-Sieg seit zwölf Jahren gefeiert und kann weiter von der K.o.-Runde träumen. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic setzte sich nach Rückstand mit 2:1 (0:1) gegen Jordanien durch und sorgte damit nicht nur für das vorzeitige Aus des mutig aufspielenden Turnier-Neulings, sondern bescherte Titelverteidiger Argentinien und Superstar Lionel Messi auch den vorzeitigen Gruppensieg.

Nadhir Benbouali (69.) und Amine Gouiri (82.) trafen in Santa Clara für die Algerier, die zuletzt 2014 gegen Südkorea (4:2) auf der großen Bühne hatten jubeln können – damals war erst in einem dramatischen Achtelfinale nach Verlängerung gegen den späteren Weltmeister Deutschland (1:2) Schluss gewesen.

TV-Bilder deuten erst auf klares Abseits hin

Die „Wüstenfüchse“, die erstmals seit dem Turnier in Brasilien wieder bei einer Endrunde dabei sind, treffen nun zum Abschluss in der Gruppe J am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) im direkten Duell um den zweiten Platz auf Ralf Rangnicks Österreicher.

Nizar Al-Rashdan (36.) hatte Jordanien zwischenzeitlich auf den ersten WM-Sieg hoffen lassen. Doch das abschließende Duell mit Messi und Co. ist nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel sportlich bedeutungslos.

Das lag auch an einer Millimeter-Entscheidung beim entscheidenden Treffer. Auf den ersten Blick hatte nach einer Kopfballverlängerung, die auf einen Eckball folgte, eine klare Abseitsstellung vorgelegen.

Erst nach diversen Wiederholungen wurde auch im TV klar: Der Ball war hauchdünn über den Kopf des algerischen Spielers hinweggeflogen, gespielt wurde die Kugel letztlich nur von einem Jordanier.

Luca Zidane muss mehrmals eingreifen

Nach ihren jeweiligen Auftaktpleiten standen beide Mannschaften unter Druck. Die Algerier, bei denen in Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) und Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt) drei Bundesliga-Profis in der Startelf standen, übernahmen nach und nach die Spielkontrolle. Jordanien zeigte sich jedoch wie schon gegen Österreich (1:3) bissig in den Zweikämpfen und war vor allem über Umschaltmomente gefährlich.

Luca Zidane, der beim 0:3 gegen Argentinien im algerischen Tor keine gute Figur abgegeben hatte, musste gleich zu Beginn mehrmals eingreifen. Die ersten Versuche von Musa Al-Taamari (12.) und Ali Olwan (23.) parierte der Sohn von Zinédine Zidane, Weltmeister 1998 mit Frankreich, noch sicher.

Doch nach einem fatalen Fehlpass von Ramiz Zerrouki kurz vorm eigenen Strafraum bot sich Jordanien die nächste Chance, die Al-Rashdan nach einem Luftloch von Al-Taamari eiskalt nutzte.