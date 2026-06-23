Ewige WM-Torjäger: Mbappé zieht mit Klose gleich

SID 23.06.2026 • 02:50 Uhr Frankreichs Ausnahmespieler holt den Deutschen ein. Nun liegt nur noch Lionel Messi vor ihm.

Frankreichs Superstar Kylian Mbappé hat in seinem 100. Länderspiel nach WM-Toren mit Deutschlands Stürmer-Ikone Miroslav Klose gleichgezogen.

Durch seine Treffer in der 14. und 54. Minute des zweiten Gruppenspiels am Montag in Philadelphia gegen den Irak (3:0) kommt der 27-Jährige nun wie Klose auf 16 Tore. Damit fehlen dem Angreifer von Real Madrid noch zwei auf Rekordhalter Lionel Messi.

Der 38 Jahre alte Argentinier hatte Klose nur ein paar Stunden zuvor mit seinem Doppelpack im Vorrundenspiel gegen Österreich (2:0) überholt.

Klose war vor WM-Start noch an der Spitze

Bereits zum Auftakt gegen Algerien (3:0) hatte Messi, der seine sechste WM spielt, zu Klose per Dreierpack aufgeschlossen. Vor dem Turnier war der Deutsche noch alleiniger Rekordtorschütze gewesen.