Ex-Bundestrainer Löw gibt Titeltipps

SID 12.06.2026 • 05:45 Uhr Für die DFB-Auswahl hat Joachim Löw ein "gutes Gefühl", Topfavorit ist für ihn Spanien.

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hat vor dem WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Titeltipps gegeben. „Wenn man in so ein Turnier geht, dann reicht das Talent alleine ja nicht aus, sondern es braucht Persönlichkeiten, die eine Mannschaft führen können“, sagte Löw in der Sendung „WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer“ bei RTL.

Zudem brauche es „Werte untereinander“, die eine Mannschaft auch „verinnerlichen“ müsse, „weil so ein Turnier sehr lang ist und da braucht man Toleranz, Frusttoleranz, auch wenn man mal nicht spielt“, so Löw.

Der 66-Jährige führte die DFB-Auswahl 2014 in Brasilien zum bisher letzten ihrer vier Titel.

WM: Löw sieht Deutschland auf gutem Weg

„Jeder muss auch die Aufgabe des anderen kennen. Und all diese Dinge führen dann dazu, dass man im Laufe eines Turniers eine verschworene Einheit wird“, sagte Löw und ergänzte: „Und dann ist eben wichtig, dass man in diesen schwierigen Momenten auch füreinander da ist und bei jedem das innere Feuer da ist. Und die Überzeugung ,zu sagen, okay, wir können die Hürde überspringen und wir können vielleicht auch Einmaliges oder Magisches, Großes erreichen.“