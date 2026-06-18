Experte Hofmann von WM-Spiel gelangweilt: "Schlechter geht fast nicht"

Julius Schamburg 18.06.2026 • 02:22 Uhr Die erste Hälfte zwischen Ghana und Panama ist umkämpft, bietet aber kaum Spektakel. TV-Experte Jonas Hofmann fällt ein vernichtendes Urteil.

Jonas Hofmann hat ein vernichtendes Urteil zur torlosen ersten Hälfte im WM-Spiel zwischen Ghana und Panama (Endstand: 1:0) gefällt.

In der Analyse wurde Hofmann von Moderator Sascha Bandermann gefragt, wie ihm die erste Hälfte denn gefallen habe. „Super gut“, sagte Hofmann bei MagentaTV und konnte sich dabei ein ironisches Lachen nicht verkneifen: „Nachts hier so ein Spiel zu sehen, macht Spaß, Lust auf mehr.“

Hofmann wird deutlich: „Schlechter geht fast nicht“

Offensichtlich hatten dem Leverkusen-Profi die ersten 45 Minuten nicht wirklich zugesagt. Ganz im Gegenteil. „Ich hoffe, dass die zweite Halbzeit irgendwie ein bisschen besser wird, schlechter – das muss ich leider sagen – geht fast nicht“, wurde Hofmann deutlich.

„Ganz wenige Torschüsse. Ganz wenige Aktionen.“ Selbst die Standardsituationen seien nicht richtig ausgenutzt worden. „Sehr, sehr mau“, urteilte Hofmann.

Und tatsächlich standen am Ende des ersten Spielabschnitts erschreckende Werte zu Buche: Während Ghana auf 0,00 xGoals kam und ohne einzigen Schuss aufs Tor blieb, kam Panama immerhin auf 0,13 xGoals und schoss einmal aufs Tor des Gegners.

WM 2026: Ghana jubelt spät

In der zweiten Hälfte besserte sich das Spiel dann etwas. Caleb Yirenkyi erzielte tief in der Nachspielzeit (90.+5) den umjubelten Siegtreffer für Ghana.