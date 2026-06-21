WM 2026: Public Viewing fällt enormer Hitze zum Opfer

SID 21.06.2026 • 13:56 Uhr Das geplante Public Viewing in Madrid zur Partie Spanien gegen Saudi Arabien ist abgesagt. 40 Grad in der spanischen Hauptstadt stellen eine zu große Gefahr für die Gesundheit dar.

Das in Madrid geplante Public Viewing des spanischen WM-Spiels gegen Saudi-Arabien (18.00/MagentaTV und im Liveticker) ist am Sonntag der extremen Hitze in der Hauptstadt zum Opfer gefallen. Der Madrider Stadtrat und der Fußballverband (RFEF) sagten die Veranstaltung in der Fanzone auf der Plaza de Colón im Zentrum der Metropole ab. Zuvor hatte die nationale Wetterbehörde AEMET vor Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius gewarnt.

„Die Entscheidung wurde getroffen, um die Gesundheit der Besucher, des Veranstaltungspersonals und der unterstützenden Dienste, die an der Veranstaltung beteiligt sind, zu schützen“, hieß es aus dem Madrider Rathaus, das sich für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigte. Die Behörden forderten die Fans auf, das Spiel des Europameisters in klimatisierten Innenräumen zu verfolgen.

Hitzewarnungen fast in ganz Spanien