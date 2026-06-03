FairSquare ruft zu Sammelbeschwerde gegen Infantino auf

SID 03.06.2026 • 18:28 Uhr Die Organisation FairSquare sieht Verstöße gegen die politische Neutralität des FIFA-Chefs im Umgang mit Donald Trump. Fans weltweit sollen Druck machen.

Die Organisation FairSquare erneuert ihre Beschwerde gegen FIFA-Chef Gianni Infantino und ruft Fußballfans weltweit zur Unterstützung auf. Eine Woche vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada starteten Aktivisten die Kampagne „Reboot FIFA“. Damit sollen Unterschriften gesammelt werden, um die „größte Beschwerde, die die FIFA je erhalten hat“, nach dem Turnier an die Ethikkommission des Weltverbandes zu übermitteln, hieß es.

FairSquare wirft Infantino mehrere Verstöße gegen die Pflicht zur politischen Neutralität vor. Die Vorwürfe beziehen sich allesamt auf die enge Beziehung des Schweizers zu Donald Trump, darunter die erstmalige Vergabe eines FIFA-Friedenspreises an den US-Präsidenten.

Man werde Infantinos Verhalten und Äußerungen während der WM (11. Juni bis 19. Juli) „beobachten und weitere Verstöße gegen den Ethikkodex dokumentieren“, hieß es bei der Vorstellung der Kampagne, die eine Art Sammelbeschwerde gegen Infantino zum Ziel hat. Im Anschluss an das Turnier soll eine aktualisierte Beschwerde eingereicht werden.

Kritik an FIFA nach Trump-Ehrung

Infantino hatte Trump den neuen Preis im Dezember bei der WM-Auslosung in Washington überreicht. Danach folgte die Beschwerde von FairSquare. Die FIFA machte bislang nicht öffentlich, nach welchen Kriterien die Auszeichnung vergeben wurde. Das FIFA-Council war laut Angaben von Mitgliedern wie DFB-Chef Bernd Neuendorf nicht konsultiert worden.

Die Menschen seien zurecht „verärgert und frustriert über eine Reihe von Problemen, von exorbitanten WM-Ticketpreisen bis hin dazu, dass die FIFA einem Mann einen Friedenspreis verliehen hat, der anschließend einen illegalen Krieg gegen einen Teilnehmer der Weltmeisterschaft begonnen hat“, sagte FairSquare-Direktor Nick McGeehan. Es gehe darum, „diese Wut zu bündeln und effektiv umzulenken, um den politischen Druck zu erzeugen, der erforderlich ist, um bedeutende Veränderungen bei der FIFA zu erzwingen“.

Ein Verband kritisiert FIFA allein

Von den FIFA-Mitgliedern hat bislang nur Norwegens Verband (NFF) seine Unterstützung für das Anliegen kundgetan. NFF-Präsidentin Lise Klaveness teilte mit, dass der Verband die FIFA-Ethikkommission in einem Brief aufgefordert habe, die Beschwerde zu prüfen.