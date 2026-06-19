„Fantastisch“: US-Team begeistert Nagelsmann und Klinsmann

SID 20.06.2026 • 01:30 Uhr "Viel Power", "fantastisch": Die Leistungen der Gastgeber sind auch dem Bundestrainer und einem seiner Vorgänger nicht verborgen geblieben.

Die bisherigen Auftritte von WM-Gastgeber USA begeistern sowohl den aktuellen als auch einen früheren Bundestrainer. „Die USA haben es bisher sehr gut gemacht, spielen einen sehr emotionalen Fußball mit viel Power“, sagte Julian Nagelsmann am Freitag in Toronto.

Zuvor hatte Jürgen Klinsmann die Amerikaner in höchsten Tönen gelobt. Die Vorstellung des US-Teams gegen Australien (2:0) sei „fantastisch“ gewesen und „super für die nächsten paar Spiele“, sagte Klinsmann bei ESPN: „Das sollte ihnen viel Selbstvertrauen geben.“

Der vorzeitige Einzug in die K.o.-Phase sei ein „Big Deal“, betonte Klinsmann. Im dritten Gruppenspiel gegen die Türkei am Donnerstag (Ortszeit) könne Trainer Mauricio Pochettino nun „experimentieren und etwas testen“, wenn er wolle. Insgesamt hätte es für das US-Team, das schon beim Auftakt gegen Paraguay (4:1) überzeugt hatte, trotz des Ausfalls von Starspieler Christian Pulisic (Wadenprobleme) „nicht besser laufen können“, so Klinsmann.