Die bisherigen Auftritte von WM-Gastgeber USA begeistern sowohl den aktuellen als auch einen früheren Bundestrainer. „Die USA haben es bisher sehr gut gemacht, spielen einen sehr emotionalen Fußball mit viel Power“, sagte Julian Nagelsmann am Freitag in Toronto.
„Fantastisch“: US-Team begeistert Nagelsmann und Klinsmann
Zuvor hatte Jürgen Klinsmann die Amerikaner in höchsten Tönen gelobt. Die Vorstellung des US-Teams gegen Australien (2:0) sei „fantastisch“ gewesen und „super für die nächsten paar Spiele“, sagte Klinsmann bei ESPN: „Das sollte ihnen viel Selbstvertrauen geben.“
Der vorzeitige Einzug in die K.o.-Phase sei ein „Big Deal“, betonte Klinsmann. Im dritten Gruppenspiel gegen die Türkei am Donnerstag (Ortszeit) könne Trainer Mauricio Pochettino nun „experimentieren und etwas testen“, wenn er wolle. Insgesamt hätte es für das US-Team, das schon beim Auftakt gegen Paraguay (4:1) überzeugt hatte, trotz des Ausfalls von Starspieler Christian Pulisic (Wadenprobleme) „nicht besser laufen können“, so Klinsmann.
Der Weltmeister von 1990 hatte das DFB-Team bei der WM 2006 im eigenen Land betreut und zwischen 2011 und 2016 die Nationalmannschaft der USA trainiert. Bei der WM 2014 in Brasilien hatte er mit dem US-Team das Achtelfinale erreicht.